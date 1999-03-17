Дмитриева (Зенина) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1980
Сын: Дмитриев Александр Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1994
Сын: Дмитриев Петр Александрович
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1999
Дочь: Дмитриева Анна Александровна
Отец ребёнка: Дмитриев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно