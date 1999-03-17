Дмитриева (Зенина) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Зенина) Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1980

Сын: Дмитриев Александр Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1994

Сын: Дмитриев Петр Александрович

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1999

Дочь: Дмитриева Анна Александровна

Отец ребёнка: Дмитриев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Александр Петрович

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