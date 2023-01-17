Китов Фёдор Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 26.01.1885 и 26.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.01.1885 и 26.01.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913
Жена: Китова Елена Ивановна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Оба первым браком
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно