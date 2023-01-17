Китов Фёдор Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китов Фёдор Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 26.01.1885 и 26.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1890 и 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.01.1885 и 26.01.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Китова Елена Ивановна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Оба первым браком
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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