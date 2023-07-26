Чечевкина (Чечевкина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечевкина (Чечевкина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Чечевкин Иван

Отец ребёнка: Чечевкин Василий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чечевкин Григорий

Отец ребёнка: Чечевкин Василий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Чечевкина Павел

Отец ребёнка: Чечевкин Василий

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чечевкина Александр

Отец ребёнка: Чечевкин Василий

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Чечевкина) Анна

Отец ребёнка: Чечевкин Василий

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чечевкина Яков

Отец ребёнка: Чечевкин Василий

Смерть
Неизвестно

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