Чечевкина (Чечевкина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Чечевкин Иван
Отец ребёнка: Чечевкин Василий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чечевкин Григорий
Отец ребёнка: Чечевкин Василий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Чечевкина Павел
Отец ребёнка: Чечевкин Василий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чечевкина Александр
Отец ребёнка: Чечевкин Василий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Чечевкина) Анна
Отец ребёнка: Чечевкин Василий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чечевкина Яков
Отец ребёнка: Чечевкин Василий
Смерть
Неизвестно