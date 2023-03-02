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Бердников Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бердников Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.12.1894

Жена: Бердникова Аксинья

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Бердников Иван

Мать ребёнка: Бердникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Александра

Мать ребёнка: Бердникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Алексей

Мать ребёнка: Бердникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Василий

Мать ребёнка: Бердникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Яков

Мать ребёнка: Бердникова Аксинья

Смерть
1908
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