Бердников Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1908
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Бердников Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.12.1894
Жена: Бердникова Аксинья
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1909
Сын: Бердников Иван
Мать ребёнка: Бердникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Александра
Мать ребёнка: Бердникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Алексей
Мать ребёнка: Бердникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Василий
Мать ребёнка: Бердникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Яков
Мать ребёнка: Бердникова Аксинья
Смерть
1908