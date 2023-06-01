Пименова Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти09.05.1945
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1933
Сын: Пименов Станислав Матвеевич
Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович
Рождение ребёнка
17.03.1937
Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович
Рождение ребёнка
30.09.1939
Дочь: Пименова Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пименов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович
Смерть
09.05.1945