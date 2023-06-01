Пименова Вера Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Вера Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

09.05.1945

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1933

Сын: Пименов Станислав Матвеевич

Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович

Рождение ребёнка
17.03.1937

Сын: Пименов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович

Рождение ребёнка
30.09.1939

Дочь: Пименова Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пименов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Пименов Матвей Феофанович

Смерть
09.05.1945

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