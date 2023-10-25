Меланья Аггеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеланья Аггеева

Меланья Аггеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Аггей Филлипов

Мать: Анна Иоанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close