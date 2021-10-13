Мелешкина (Горленко) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешкина (Горленко) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1937

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1937

Отец: Горленко Иван Иванович

Мать: София

Рождение ребёнка
05.06.1960

Дочь: Качан Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.07.1963

Сын: Андреев Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.12.1973

Сын: Мелешкин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Мелешкин Анатолий Евгеньевич

Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелешкин Анатолий Евгеньевич

Смерть
13.10.2021
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