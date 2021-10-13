Мелешкина (Горленко) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1937
Дата смерти13.10.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1937
Отец: Горленко Иван Иванович
Мать: София
Рождение ребёнка
05.06.1960
Дочь: Качан Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.07.1963
Сын: Андреев Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1973
Сын: Мелешкин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Мелешкин Анатолий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2021