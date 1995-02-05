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Васильев Федор Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1995

Отец: Васильев Андрей Александрович

Мать: Васильева Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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