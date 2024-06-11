Давыдов Семен
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Иванов Давыд
Мать: Косьмина Анисья
Бракосочетание
08.02.1880 ст.
Жена: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
19.02.1881 ст.
Сын: Семенов Василий
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Семенова Агафья
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
08.11.1888 ст.
Сын: Семенов Александр
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Семенов Егор
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Смерть
Неизвестно