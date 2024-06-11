Давыдов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Семен

Давыдов Семен

avatar

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Иванов Давыд

Мать: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.02.1880 ст.

Жена: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
19.02.1881 ст.

Сын: Семенов Василий

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Семенова Агафья

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1888 ст.

Сын: Семенов Александр

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Семенов Егор

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.