Киселева (Писанова) Инна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Михаил
Рождение ребёнка
26.03.1991
Дочь: Киселева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил
Рождение ребёнка
02.11.2000
Дочь: Киселева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил
Рождение ребёнка
05.12.2002
Сын: Киселев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил
Рождение ребёнка
11.06.2011
Сын: Киселев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил