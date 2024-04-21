Киселева (Писанова) Инна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Писанова) Инна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1970

Отец: Писанов Михаил Михайлович

Мать: Писанова (Ковешникова) Алла Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Михаил

Рождение ребёнка
26.03.1991

Дочь: Киселева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил

Рождение ребёнка
02.11.2000

Дочь: Киселева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил

Рождение ребёнка
05.12.2002

Сын: Киселев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил

Рождение ребёнка
11.06.2011

Сын: Киселев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил

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