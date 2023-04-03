(Люлкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Люлков Яков
Отец ребёнка: Люлков Михаил
Рождение ребёнка
1858
Сын: Люлков Василий
Отец ребёнка: Люлков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Люлков Михаил
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно