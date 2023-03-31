Вершинина (Гулюкина) Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1906
Дата смерти21.01.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906
Отец: Гулюкин Алексей
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Вершинина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович
село Гремячево Перемышльского района Калужской области
Рождение ребёнка
08.02.1933
Дочь: Рыжова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович
село Гремячево Перемышльский район Калужской области
Рождение ребёнка
08.11.1937
Дочь: Жудина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович
село Гремячево Перемышельский район Калужской области
Рождение ребёнка
08.11.1944
Сын: Вершинин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович
село Гремячево Перемышльский район Калужская область
Смерть
21.01.1985