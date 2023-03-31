Вершинина (Гулюкина) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Гулюкина) Василиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

21.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: Гулюкин Алексей

Мать: Гулюкина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Вершинина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович

село Гремячево Перемышльского района Калужской области
Рождение ребёнка
08.02.1933

Дочь: Рыжова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович

село Гремячево Перемышльский район Калужской области
Рождение ребёнка
08.11.1937

Дочь: Жудина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович

село Гремячево Перемышельский район Калужской области
Рождение ребёнка
08.11.1944

Сын: Вершинин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Вершинин Дмитрий Михайлович

село Гремячево Перемышльский район Калужская область
Смерть
21.01.1985
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