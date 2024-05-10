Багров Семен Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияДо 1847 ст.
Дата смерти31.08.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.
Отец: Гавриил Анисимович
Мать: Наталья Митрофановна
Упоминание
05.09.1850 ст.
Ревизия 9 № до 1 № после 1 " " глава семьи Логин Анисимович главы семьи 1 сын Василий Логинович 1 сына 1 сын Тимофей Васильевич 1 сына 1 сын Андрей Васильевич главы семьи 2 сын Андрей Логинович главы... Показать все
Восприемник
24.10.1863 ст.
Афанасьевская церковь 24.10.1863 Вилина Анастасия Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина крестьянин Семен Гаврилович Устья крестьянская доч... Показать все
Бракосочетание
До 1870 ст.
Жена: Багрова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1871 ст.
Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна
Афанасьевская церковь 06.02.1871 Юхновщина Федор Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Ирина Ивановна Павел Гаврилович Мария Ивановна https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1879 ст.
Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна
Поручитель
04.02.1876 ст.
Афанасьевская церковь 04.02.1876 Вилина крестьянин Павел Васильевич Соколова вдова Наталия Ерофеевна по жениху Заборовья крестьянин Андрей Михайлович по жениху Вилина крестьянин Семен Гаврилович ... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.
Сын: Николай Семенович
Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна
Афанасьевская церковь 01.12.1876 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гавриилович мать жена Ирина Ивановна крестьянин Павел Гавриилович Машутина крестьянская жена Екатерина Ивановна... Показать все
Восприемник
25.12.1876 ст.
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Поручитель
15.01.1878 ст.
Афанасьевская церковь 15.01.1878 Юхновщина крестьянин Павел Гаврилович Липяги крестьянская дочь Евдокия Григорьевна по жениху Теребетова крестьянин Георгий Антонович по жениху Юхновщина крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1880 ст.
Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна
Поручитель
08.02.1881 ст.
Афанасьевская церковь 08.02.1881 Юхновщина крестьянин Федор Ефимович Калихновщины крестьянская девица Анна Федотовна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Федорович по жениху Юхновщина крестьянин Се... Показать все
Рождение ребёнка
1883 ст.
Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна
Поручитель
24.10.1883 ст.
Афанасьевская церковь 24.10.1883 запасной рядовой 93 иркутского полка Гавриил Прокофьевич Зазорный Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Васильевна по жениху Лаптовицы крестьянин Андрей Маркович по же... Показать все
Поручитель
07.02.1888 ст.
Афанасьевская церковь 07.02.1888 Вилина крестьянин Павел Гаврилович Калихновщины крестьянская дочь Мария Даввыдовна по жениху Калихновщины крестьянин Георгий Артемьевич по жениху Вилина крестьянин С... Показать все
Поручитель
26.05.1903 ст.
Афанасьевская церковь Брак Луневщины Василий Иванович 33 Луневщины Анна Яковлевна 36 по жениху Луневщины крестьянин Петр Иванович по жениху Романовщины 1 крестьянин Константин Филиппович по невес... Показать все
Поручитель
26.05.1903 ст.
Афанасьевская церковь Брак Луневщины Василий Иванович 33 Луневщины Анна Яковлевна 36 по жениху Луневщины крестьянин Петр Иванович по жениху Романовщины 1 крестьянин Константин Филиппович по невес... Показать все
Смерть
31.08.1909 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-YQZW?i=30&cat=754352