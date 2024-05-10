Багров Семен Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагров Семен Гаврилович

Багров Семен Гаврилович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1847 ст.

Дата смерти

31.08.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847 ст.

Отец: Гавриил Анисимович

Мать: Наталья Митрофановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Упоминание
05.09.1850 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ревизия 9 № до 1 № после 1 " " глава семьи Логин Анисимович главы семьи 1 сын Василий Логинович 1 сына 1 сын Тимофей Васильевич 1 сына 1 сын Андрей Васильевич главы семьи 2 сын Андрей Логинович главы... Показать все
Восприемник
24.10.1863 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1863 Вилина Анастасия Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина крестьянин Семен Гаврилович Устья крестьянская доч... Показать все
Бракосочетание
До 1870 ст.

Жена: Багрова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1871 ст.

Сын: Багров Федор Семенович

Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1871 Юхновщина Федор Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Гаврилович мать жена Ирина Ивановна Павел Гаврилович Мария Ивановна https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1879 ст.

Сын: Багров Михаил Семенович

Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
04.02.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1876 Вилина крестьянин Павел Васильевич Соколова вдова Наталия Ерофеевна по жениху Заборовья крестьянин Андрей Михайлович по жениху Вилина крестьянин Семен Гаврилович ... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.

Сын: Николай Семенович

Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.12.1876 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гавриилович мать жена Ирина Ивановна крестьянин Павел Гавриилович Машутина крестьянская жена Екатерина Ивановна... Показать все
Восприемник
25.12.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Поручитель
15.01.1878 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.01.1878 Юхновщина крестьянин Павел Гаврилович Липяги крестьянская дочь Евдокия Григорьевна по жениху Теребетова крестьянин Георгий Антонович по жениху Юхновщина крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1880 ст.

Сын: Багров Трофим Семенович

Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
08.02.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.02.1881 Юхновщина крестьянин Федор Ефимович Калихновщины крестьянская девица Анна Федотовна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Федорович по жениху Юхновщина крестьянин Се... Показать все
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Багров Стефан Семенович

Мать ребёнка: Багрова Ирина Ивановна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
24.10.1883 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1883 запасной рядовой 93 иркутского полка Гавриил Прокофьевич Зазорный Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Васильевна по жениху Лаптовицы крестьянин Андрей Маркович по же... Показать все
Поручитель
07.02.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.02.1888 Вилина крестьянин Павел Гаврилович Калихновщины крестьянская дочь Мария Даввыдовна по жениху Калихновщины крестьянин Георгий Артемьевич по жениху Вилина крестьянин С... Показать все
Поручитель
26.05.1903 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак Луневщины Василий Иванович 33 Луневщины Анна Яковлевна 36 по жениху Луневщины крестьянин Петр Иванович по жениху Романовщины 1 крестьянин Константин Филиппович по невес... Показать все
Поручитель
26.05.1903 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак Луневщины Василий Иванович 33 Луневщины Анна Яковлевна 36 по жениху Луневщины крестьянин Петр Иванович по жениху Романовщины 1 крестьянин Константин Филиппович по невес... Показать все
Смерть
31.08.1909 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-YQZW?i=30&cat=754352

Мы используем куки для улучшения работы сайта.