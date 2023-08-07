Антипова (Борисова) Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Борисова) Анисья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Антипов Яков Ильич

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Антипова Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Антипов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.

Дочь: Матюшкина Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.

Дочь: Антипова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.03.1915

Дочь: Антипова Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич

Рождение ребёнка
22.06.1916

Дочь: Антипова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич

Смерть
Неизвестно
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