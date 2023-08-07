Антипова (Борисова) Анисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1897
Муж: Антипов Яков Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Антипова Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.
Дочь: Матюшкина Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.
Дочь: Антипова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич
Рождение ребёнка
21.03.1915
Дочь: Антипова Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич
Рождение ребёнка
22.06.1916
Дочь: Антипова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Антипов Яков Ильич
Смерть
Неизвестно