Шарюза Абушаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарюза Абушаева

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Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Абушай Смалянов

Мать: не указана

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Батрак Саляев

Отец ребёнка: Саляй Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Абрай Саляев

Отец ребёнка: Саляй Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Абушай Саляев

Отец ребёнка: Саляй Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Сахибя

Отец ребёнка: Саляй Наделкеев

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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