Шарюза Абушаева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Абушай Смалянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Батрак Саляев
Отец ребёнка: Саляй Наделкеев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Абрай Саляев
Отец ребёнка: Саляй Наделкеев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Абушай Саляев
Отец ребёнка: Саляй Наделкеев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Сахибя
Отец ребёнка: Саляй Наделкеев
Смерть
Неизвестно