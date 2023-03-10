Вихров Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вихров Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1904
Сын: Вихров Иван Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вихров Егор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1917