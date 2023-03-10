Вихров Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихров Иван Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вихров Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1904

Сын: Вихров Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вихров Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1917
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