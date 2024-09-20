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Андрей Алексеевич

Место рождения

Давыдково, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

После 1739

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Около 1642 г.р.

Жена

Около 1695 г.р.
Между 1696 и 1704 г.р.
До 1723 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Алексей Яковлевич

Мать: Степанида Осиповна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между ?.11.1711 и 1716

Жена: Акулина Петровна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Аграфена Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Петровна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Алексей Яковлевич, 73 года, и жена его Степанида Осиповна, 77 лет. У них дети Андрей, 31 год, Степан, 17 лет, Епистимия, 16 лет. У Андрея жена Акулина П... Показать все
Бракосочетание
Между 1725 и 1738

Жена: Домна Даниловна

Рождение ребёнка
20.11.1738

Дочь: Василиса (Васса) Андреевна

Мать ребёнка: Домна Даниловна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
20.02.1739

Жена: Фекла Григорьевна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1739
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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