Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиПосле 1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: Алексей Яковлевич
Мать: Степанида Осиповна
Бракосочетание
Между ?.11.1711 и 1716
Жена: Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Аграфена Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Петровна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Алексей Яковлевич, 73 года, и жена его Степанида Осиповна, 77 лет. У них дети Андрей, 31 год, Степан, 17 лет, Епистимия, 16 лет. У Андрея жена Акулина П... Показать все
Бракосочетание
Между 1725 и 1738
Жена: Домна Даниловна
Рождение ребёнка
20.11.1738
Дочь: Василиса (Васса) Андреевна
Мать ребёнка: Домна Даниловна
Бракосочетание
20.02.1739
Жена: Фекла Григорьевна
Смерть
После 1739