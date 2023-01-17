Архипова Гликерия Самоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Архипов Александр Иванович
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.07.1905
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Архипов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.02.1915
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.04.1917
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область