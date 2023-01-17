Архипова Гликерия Самоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Гликерия Самоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Архипов Александр Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.07.1905

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Архипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Архипов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.02.1915

Сын: Архипов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.04.1917

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Тимофеевич

Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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