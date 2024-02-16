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Шаталин Олег Викторович
Шаталин Олег Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1975
Пол
Мужской
Отец
Шаталин Виктор Петрович
1939 г.р.
Мать
Шаталина (Трофимова) Людмила Леонидовна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ШЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1975
Отец:
Шаталин Виктор Петрович
Мать:
Шаталина Людмила Леонидовна
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