Тимин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимин Виктор Александрович

Тимин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимин Александр Иванович

Мать: Тимина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимина Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Тимина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимин Александр Викторович

Мать ребёнка: Тимина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимина Елизавета

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.