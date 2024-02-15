Тимин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимин Александр Иванович
Мать: Тимина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимина Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Тимина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимин Александр Викторович
Мать ребёнка: Тимина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимина Елизавета
Смерть
Неизвестно