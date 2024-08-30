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Шагаров Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1869

Отец: Шагаров Григорий Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагарова (Конюхова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1893

Сын: Шагаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: (Шагарова) Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Рождение ребёнка
19.04.1898

Сын: Шагаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Рождение ребёнка
05.07.1899

Дочь: (Шагарова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Рождение ребёнка
13.12.1900

Дочь: (Шагарова) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна

Рождение ребёнка
31.10.1905

Дочь: (Шагарова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Шагарова (Конюхова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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