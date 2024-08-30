Шагаров Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1869
Отец: Шагаров Григорий Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1893
Сын: Шагаров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: (Шагарова) Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна
Рождение ребёнка
19.04.1898
Сын: Шагаров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна
Рождение ребёнка
05.07.1899
Дочь: (Шагарова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна
Рождение ребёнка
13.12.1900
Дочь: (Шагарова) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Шагарова (Цыбина) Александра Памфиловна
Рождение ребёнка
31.10.1905
Дочь: (Шагарова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шагарова (Конюхова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно