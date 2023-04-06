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Шокавин Даниил Павлович

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Место рождения

Оселок, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шокавин Павел

Мать: не указана

Оселок, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_guk2932462/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%26static_hash%3D2e1e2e8d46724eb8c2d3623061c93d1bv1%... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Политрук
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шокавин Владимир Данилович

Мать ребёнка: Ольга

Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шокавин Валерий Данилович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тятюшкина Валентина Даниловна

Мать ребёнка: Ольга

Смерть
Неизвестно
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