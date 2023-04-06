Шокавин Даниил Павлович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шокавин Павел
Мать: не указана
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Призыв на военную службу
1941
Политрук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шокавин Владимир Данилович
Мать ребёнка: Ольга
Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шокавин Валерий Данилович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тятюшкина Валентина Даниловна
Мать ребёнка: Ольга
Смерть
Неизвестно