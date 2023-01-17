Соловьева (Ветчинина) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972
Бракосочетание
06.07.1991
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1992
Сын: Соловьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1998
Дочь: Валикова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности