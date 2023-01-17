Соловьева (Ветчинина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Ветчинина) Наталья Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972

Отец: Ветчинин Владимир Иванович

Мать: Ветчинина Валентина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.07.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1992

Сын: Соловьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1998

Дочь: Валикова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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