Онищенко Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Павел Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1935

Дата смерти

19.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935

Отец: Онищенко Фёдор Семёнович

Мать: Онищенко Прасковья Миновна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Георги Надежда Павловна

Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Седых Вера Павловна

Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Горобинская Любовь Павловна

Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1967

Сын: Онищенко Пётр Павлович

Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.07.1974

Сын: Онищенко Сергей Павлович

Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна

Смерть
19.05.2015
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