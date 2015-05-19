Онищенко Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1935
Дата смерти19.05.2015
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Георги Надежда Павловна
Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Седых Вера Павловна
Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Горобинская Любовь Павловна
Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1967
Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.1974
Мать ребёнка: Онищенко Анна Алексеевна
Смерть
19.05.2015