Первиненко (Кужева) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Рождение ребёнка
1946
Сын: Первиненко Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Первиненко Георгий Спиридонович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Первиненко Юрий Георгиевич
Отец ребёнка: Первиненко Георгий Спиридонович
Смерть
Неизвестно