Первиненко (Кужева) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первиненко (Кужева) Нина Федоровна

Место рождения

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кужев Федор Климентьевич

Мать: Кужева (Платонова) Ольга Владимировна

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Муж: Первиненко Георгий Спиридонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Первиненко Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Первиненко Георгий Спиридонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Первиненко Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Первиненко Георгий Спиридонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Быган, Тарский муниципальный район, Омская область

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