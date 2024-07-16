Медведев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Иванович

Мать ребёнка: Медведева (Кожухова) Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Елена Иановна

Мать ребёнка: Медведева (Кожухова) Клавдия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Кожухова) Клавдия Егоровна

Смерть
Неизвестно

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