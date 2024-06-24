Петрова Марфа Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.
Дочь: Куклина (Петрова) Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Карпович
Деревни Киргизки Михаилъ Карповъ Петровъ и законная его жена Марфа Евграфова, оба православного вероисповедания. Ф527 О1 Д433, стр147
Смерть
Неизвестно