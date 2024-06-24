Петрова Марфа Евграфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Марфа Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.

Дочь: Куклина (Петрова) Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Карпович

Киргизка, город Томск, Томская область
Деревни Киргизки Михаилъ Карповъ Петровъ и законная его жена Марфа Евграфова, оба православного вероисповедания. Ф527 О1 Д433, стр147
Смерть
Неизвестно
Киргизка, город Томск, Томская область

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