Ковин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ковина Текуса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ковина Текуса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ковина Текуса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковина Текуса
Смерть
Неизвестно