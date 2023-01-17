Тушина (Силаева) Анастасия Силуанова?
Место рождениясело Малая Глушица
Дата рождения1867
Дата смерти12.02.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
село Малая Глушица
Бракосочетание
16.07.1901
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
11.02.1907
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
12.02.1908
Причина смерти: от горячки | Михайло-Архангельская церковь