Тушина (Силаева) Анастасия Силуанова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Силаева) Анастасия Силуанова?

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Место рождения

село Малая Глушица

Дата рождения

1867

Дата смерти

12.02.1908

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

село Малая Глушица
Бракосочетание
16.07.1901

Муж: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тушин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
11.02.1907

Сын: Тушин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
12.02.1908
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | Михайло-Архангельская церковь
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