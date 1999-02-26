Давыдов Александр Валерьевич
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения07.09.1949
Дата смерти26.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
20.10.1971
Сын: Давыдов Сергей Александрович
Мать ребёнка: (Алихнович) Эльза Эриховна
Рождение ребёнка
18.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Алихнович) Эльза Эриховна
Рождение ребёнка
09.06.1983
Сын: Давыдов Виктор Александрович
Мать ребёнка: (Алихнович) Эльза Эриховна
Смерть
26.02.1999