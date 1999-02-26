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Давыдов Александр Валерьевич

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

07.09.1949

Дата смерти

26.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1949

Отец: Давыдов Валерий Иванович

Мать: (Старых) Мария Николаевна

Бракосочетание
1970

Жена: (Алихнович) Эльза Эриховна

Рождение ребёнка
20.10.1971

Сын: Давыдов Сергей Александрович

Мать ребёнка: (Алихнович) Эльза Эриховна

Рождение ребёнка
18.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Алихнович) Эльза Эриховна

Рождение ребёнка
09.06.1983

Сын: Давыдов Виктор Александрович

Мать ребёнка: (Алихнович) Эльза Эриховна

Смерть
26.02.1999

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