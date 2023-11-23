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Бубнов Константин Антонович

Место рождения

Смоленская обл., Знаменский р-н, д. Мощенки

Дата рождения

1912

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бубнов Антон

Мать: Бубнова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Военная служба
1941
Звание: красноармеец в РККА с 07.1941 года Место призыва: Коминтерновский РВК, Московская обл., г. Москва, Коминтерновский р-н Место службы: 151 осбр 11 А СЗФ
Работа или профессия
До ?.07.1941
начальник цеха
Военная награда
27.08.1942
медаль За отвагу
Военная награда
05.05.1945
орден Красной Звезды
Военная награда
10.12.1945
медаль За взятие Берлина
Рождение ребёнка
24.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова (Старостина) Анна Васильевна

Смерть
1958

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