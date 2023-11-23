Бубнов Константин Антонович
Место рожденияСмоленская обл., Знаменский р-н, д. Мощенки
Дата рождения1912
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бубнов Антон
Мать: Бубнова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1937
Рождение ребёнка
14.09.1940
Военная служба
1941
Звание: красноармеец в РККА с 07.1941 года Место призыва: Коминтерновский РВК, Московская обл., г. Москва, Коминтерновский р-н Место службы: 151 осбр 11 А СЗФ
Работа или профессия
До ?.07.1941
начальник цеха
Военная награда
27.08.1942
медаль За отвагу
Военная награда
05.05.1945
орден Красной Звезды
Военная награда
10.12.1945
медаль За взятие Берлина
Рождение ребёнка
24.06.1947
Рождение ребёнка
20.10.1953
Смерть
1958