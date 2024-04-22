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Николаев Григорий Николаевич

Место рождения

Айдарово, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1875

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Айдарово, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Николаев Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна

Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Николаев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна

Азналы-Карамалы, Башкирия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лисянская Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: Земляная Валентина

Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1920

Дочь: Николаева Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1938
Таджикистан, Ленинабадская обл., г Исфара
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