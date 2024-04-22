Николаев Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
?.07.1907
Сын: Николаев Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909
Сын: Николаев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна
Азналы-Карамалы, Башкирия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лисянская Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: Земляная Валентина
Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1920
Дочь: Николаева Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Николаева Феоктиста Васильевна
Смерть
1938
Таджикистан, Ленинабадская обл., г Исфара