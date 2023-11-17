Бикметов Илюс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1963
Дочь: Абубакирова Альбина Илюсовна
Мать ребёнка: Бикметова Нафиля Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
06.11.1965
Дочь: Ахметшина Ильгиза Илюсовна
Мать ребёнка: Бикметова Нафиля Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
16.06.1968
Дочь: Хабибуллина Насима Илюсовна
Мать ребёнка: Бикметова Нафиля Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
25.09.1971
Мать ребёнка: Бикметова Нафиля Хуснутдиновна
Рождение ребёнка
29.02.1976
Дочь: Исламгулова Гузель Илюсовна
Мать ребёнка: Бикметова Нафиля Хуснутдиновна