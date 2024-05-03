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Булатов Казим Хасанович

Место рождения

Кугарчин, Лаишевский район, Татарстан, Russia (Россия)

Дата рождения

02.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова (Сафонова) Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
30.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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