Булатов Казим Хасанович
Место рожденияКугарчин, Лаишевский район, Татарстан, Russia (Россия)
Дата рождения02.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно