Чурикова (Ишкова) Анна Григорьевна
Место рожденияс.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Дата рождения16.02.1929
Дата смерти12.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
01.05.1957
Отец ребёнка: Чуриков Сергей Ульянович
Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
22.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуриков Сергей Ульянович
Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкомаева Тамара
Отец ребёнка: Чуриков Сергей Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
12.10.2014
с.Новая Ольшанка, Нижнедевицкий район Воронежской области, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Умерла в доме престарелых