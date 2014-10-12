Чурикова (Ишкова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурикова (Ишкова) Анна Григорьевна

Чурикова (Ишкова) Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР

Дата рождения

16.02.1929

Дата смерти

12.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929

Отец: Ишков Григорий Семенович

Мать: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Чуриков Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Чуриков Сергей Ульянович

Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
22.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуриков Сергей Ульянович

Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкомаева Тамара

Отец ребёнка: Чуриков Сергей Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуриков Сергей Ульянович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
12.10.2014
с.Новая Ольшанка, Нижнедевицкий район Воронежской области, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Умерла в доме престарелых
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close