Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1809 по 1810 ст.

Дата смерти

21.12.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1808 и 1810 г.р.

Дети

Около 1836 г.р.
Около 1841 г.р.
С 1844 по 1845 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1809 по 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Сергий Ивановъ

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилов

Смерть
21.12.1876 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева Собственника Ивана Гаврилова жена - Александра Яковлева, 67 лет, отъ старости. 56-25-218-243об-244
Похороны
23.12.1876 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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