Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1809 по 1810 ст.
Дата смерти21.12.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Сергий Ивановъ
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилов
Смерть
21.12.1876 ст.
Деревни Здурьева Собственника Ивана Гаврилова жена - Александра Яковлева, 67 лет, отъ старости. 56-25-218-243об-244
Похороны
23.12.1876 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область