Гараев Аухади
Место рожденияТатарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гараев Гарай
Мать: Гараева Гыйлембаян
Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)
г.Альметьевск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978