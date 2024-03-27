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Гараев Аухади

Место рождения

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1876 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гараев Гарай

Мать: Гараева Гыйлембаян

Татарская АССР, Шугуровский р-н, д. Малый Каратай
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)

г.Альметьевск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гареева Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)

Смерть
1978
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