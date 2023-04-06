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Дмитрий Данилов

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

23.10.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1815 ст.

Отец: Даниил Харлампиев

Мать: Евдокия Андреева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельной вотчины деревни Трищелинка у крестьянина Данилы Харлпмпиева с женой его Евдокией Евдокией (так в МК Мелетовского погоста ) Андреевой родился сын. Ему же имя наречено Дмитрий. Крещен 24-го дня... Показать все
Смерть
Неизвестно
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