Дмитрий Данилов
Место рождения
Дата рождения23.10.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1815 ст.
Отец: Даниил Харлампиев
Мать: Евдокия Андреева
Удельной вотчины деревни Трищелинка у крестьянина Данилы Харлпмпиева с женой его Евдокией Евдокией (так в МК Мелетовского погоста ) Андреевой родился сын. Ему же имя наречено Дмитрий. Крещен 24-го дня... Показать все
Смерть
Неизвестно