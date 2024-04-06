Сковпень Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведько Степан
Мать: Медведько Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковпень Николай Федорович
Отец ребёнка: Сковпень Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Сковпень Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковпень Александр Федорович
Отец ребёнка: Сковпень Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сковпень Федор
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Клава Федоровна
Отец ребёнка: Сковпень Федор
Влазовичи, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.12.1958
Дочь: Сковпень Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Сковпень Федор
Смерть
Неизвестно