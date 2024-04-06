Сковпень Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковпень Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведько Степан

Мать: Медведько Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковпень Николай Федорович

Отец ребёнка: Сковпень Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Сковпень Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковпень Александр Федорович

Отец ребёнка: Сковпень Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковпень Федор

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Клава Федоровна

Отец ребёнка: Сковпень Федор

Влазовичи, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.12.1958

Дочь: Сковпень Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Сковпень Федор

Смерть
Неизвестно

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