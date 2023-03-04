Синцова (Лузянина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Лузянина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Синцов Конан Радионович

Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Емельян Радионович

Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агафия Радионовна

Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Синцов Леонид Радионович

Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Настасья Радионовна

Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Радион Миронович

Смерть
После 1764
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