Синцова (Лузянина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Синцов Емельян Радионович
Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агафия Радионовна
Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Настасья Радионовна
Отец ребёнка: Синцов Радион Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764