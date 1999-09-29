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Файзуллин Динар Азатович
Файзуллин Динар Азатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1999
Пол
Мужской
Отец
Файзуллин Азат Галимзянович
1975 г.р.
Мать
Факкарова Разина Хатипьяновна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1999
Отец:
Файзуллин Азат Галимзянович
Мать:
Факкарова Разина Хатипьяновна
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