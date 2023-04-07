Мария Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Федорович
Смерть
Неизвестно