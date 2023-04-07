Мария Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Перфильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Федорович

Смерть
Неизвестно
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