Назарий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1890 ст.
Сын: Петр Назариевич
Мать ребёнка: Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.
Дочь: Олимпиада Назариевна
Мать ребёнка: Евгения Филипповна
Восприемники: Слободы Александровской Дьякон Николай Бономорский, крестьянская жена Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Филипповна
Смерть
Неизвестно