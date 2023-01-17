Назарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1890 ст.

Сын: Петр Назариевич

Мать ребёнка: Евгения Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.

Дочь: Олимпиада Назариевна

Мать ребёнка: Евгения Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Слободы Александровской Дьякон Николай Бономорский, крестьянская жена Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Филипповна

Смерть
Неизвестно
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