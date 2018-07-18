Шагал Марк (Моисей) Захарович
Место рожденияВитебск, Беларусь
Дата рождения18.07.1887
Дата смерти28.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск, Беларусь
Место жительства
С 1910
Париж
Место жительства
С 1914
Витебск
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1918
Витебск
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923
Париж, Франция
Место жительства
С 1941
Нью-Йорк, США
Место жительства
С 1947
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1985
Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция