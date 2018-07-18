Шагал Марк (Моисей) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагал Марк (Моисей) Захарович

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Место рождения

Витебск, Беларусь

Дата рождения

18.07.1887

Дата смерти

28.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Беларусь
Место жительства
С 1910
Париж
Место жительства
С 1914
Витебск
Место жительства
С 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Витебск
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923
Париж, Франция
Место жительства
С 1941
Нью-Йорк, США
Место жительства
С 1947
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.03.1985
Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция
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