Углова (Малышева) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
31.?.1904
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.?.1910
Рождение ребёнка
06.03.1911
Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.05.1920
Дочь: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич