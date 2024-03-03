Углова (Малышева) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углова (Малышева) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1911 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич

Бракосочетание
31.?.1904

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
02.?.1910

Муж: Углов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Углов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.05.1920

Дочь: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Углов Павел Игнатьевич

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