Митрофанов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.2018
Дочь: Митрофанова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2023
Сын: Митрофанов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности