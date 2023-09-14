Митрофанов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2018

Дочь: Митрофанова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2023

Сын: Митрофанов Никита Алексеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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