Блинова Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Марья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Блинов Дмитрей Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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