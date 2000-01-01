Блинова Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно