Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель в садике
Рождение ребёнка
08.06.1999
Дочь: Лысенко Эмилия Эдуардовна
Отец ребёнка: Лысенко Эдуард Юрьевич
Рождение ребёнка
09.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысенко Эдуард Юрьевич