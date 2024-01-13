Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Полупанова) Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972

Отец: Полупанов Владимир Александрович

Мать: Полупанова (Ерко) Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Эдуард Юрьевич

Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель в садике
Рождение ребёнка
08.06.1999

Дочь: Лысенко Эмилия Эдуардовна

Отец ребёнка: Лысенко Эдуард Юрьевич

Рождение ребёнка
09.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Эдуард Юрьевич

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