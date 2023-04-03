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Jufwoin Matz

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Место рождения

Mälkölä, Muolaa

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.03.1747
Mälkölä
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Mälkölä, Muolaa
Рождение ребёнка
28.02.1791

Дочь: Inkinen Anna Paulsdotter

Мать ребёнка: Maria Tuomaantytär

Mälkölä, Muolaa
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria Tuomaantytär

Смерть
Неизвестно
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