Jufwoin Matz
Место рожденияMälkölä, Muolaa
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.03.1747
Mälkölä
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Mälkölä, Muolaa
Рождение ребёнка
28.02.1791
Дочь: Inkinen Anna Paulsdotter
Мать ребёнка: Maria Tuomaantytär
Mälkölä, Muolaa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria Tuomaantytär
Смерть
Неизвестно