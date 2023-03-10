Файзуллин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1987

Отец: Файзуллин Сергей Рифович

Мать: Карина

Рождение ребёнка
10.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина Светлана Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
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