Файзуллин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1987
Отец: Файзуллин Сергей Рифович
Мать: Карина
Рождение ребёнка
10.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
20.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина Светлана Алексеевна
Место жительства
Неизвестно